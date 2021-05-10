Все разделы
Укр / Рус

В ЕС могут запретить наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро

Понедельник, 10 мая 2021, 12:17

Еврокомиссия намерена внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 000 евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем.

Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы говорим о верхней границе в 10 000 евро. Довольно трудно носить такую сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает", - пояснила еврокомиссар.

Предписание об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях по изменению законодательства о борьбе с отмыванием средств. Еврокомиссия планирует представить их в июле.

Макгиннесс добавила, что намерена при поддержке государств-членов ЕС создать европейское ведомство по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Этот орган должен иметь веские полномочия и направления осуществлять надзор за политикой по борьбе с отмыванием средств определенных крупных банков.

О намерениях создать новый панъевропейский регулятор и подготовить единые для всех членов ЕС правила в борьбе с отмыванием средств Еврокомиссия заявила год назад.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

наличка ЕС

powered by lun.ua
Материалы по теме
За 2020 год наличных денег в обращении стало на треть больше 22 января 2021, 20:52
Наличные деньги в обращении с начала года выросли более чем на 20% - НБУ 6 ноября 2020, 17:21
Доля НБУ в подкреплении банков наличными уменьшилась на 90% с 2016 года 4 ноября 2020, 17:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!