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За 2020 рік готівки в обігу стало на третину більше

П'ятниця, 22 січня 2021, 20:52
 

Упродовж 2020 року обсяг готівки в обігу в Україні збільшився на третину, або на 133,4 млрд грн та становить 558,5 млрд грн.

Про це повідомляє Нацбанк.

З 558,5 млрд грн готівки, що знаходиться в обігу станом на 1 січня 2021 року, банкнот – 555,1 млрд грн (3 млрд шт), а монет – 3,2 млрд грн (13,5 млрд шт).

Найбільше в обігу зустрічаються банкнота номіналом 200 гривень, а серед монет – номіналом 10 копійок  (24,0% та 29,2% від загальної кількості в обігу відповідно).

Регулятор також інформує, що з жовтня 2019 року в обігу з’явилося вже 65,3 млн шт. банкнот (2,2% від загальної кількості банкнот в обігу) найвищого номіналу 1000 гривень.

В НБУ тенденцію зростання обсягів готівки пояснюють зростанням фінансових заощаджень та попитом на ліквідні активи через невизначеності в умовах пандемії.

Попри зростання готівки, зазначають у Нацбанку, упродовж року в обігу також зростали обсяги коштів на рахунках банків. Так, співвідношення готівки та грошової маси залишилося практично на рівні минулих років.

"На думку Національного банку, в міру зменшення невизначеності попит на готівку поступово слабшатиме", - підсумовують в НБУ. За даними регулятора, частка безготівкових операцій у загальній сумі операцій з платіжними картками за минулий рік зросла з 55% у січні до 58% у листопаді.

Економічна правда

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НБУ готівка

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