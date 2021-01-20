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США обвиняют украинскую компанию в транспортировке венесуэльской нефти

Среда, 20 января 2021, 10:30
 

США ввели санкции против украинской компании, которые обвиняются в перевозке венесуэльской нефти.

Источник: "Голос Америки", сервис You control

Детали: Министерство финансов США заявило, что санкции введены против одесской компании Fides Ship Management.  Также под санкции попали четыре корабля, которыми управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (все трое ходят под камерунским флагом).

Согласно данным ресурса You control, компания зарегистрирована в 2015 году.  Адресом указан Суворовский район Одессы.

Напомним: 19 января Соединенные Штаты внесли в санкционный список российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Украинская правда

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санкции нефть США Венесуэла

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