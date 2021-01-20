США обвиняют украинскую компанию в транспортировке венесуэльской нефти

В них вкладывали по $300 000. Почему скандальная B2B Jewelry еще работает, а организаторы на свободе Сотни миллионов долларов присвоенных средств и сотни подозреваемых. Таков результат деятельности финансовой пирамиды B2B Jewelry, которая, несмотря ни на что, продолжает и дальше привлекать средства от населения. Как это возможно?(укр)

Moneyveo, MyCredit и другие "быстрозаймы": кому принадлежат и сколько зарабатывают микрофинансовые организации Чистый доход двадцати крупнейших микрофинансовых организаций в 2019 году превысила 11 млрд грн. Сколько и кто зарабатывает на быстрых кредитах? (укр)