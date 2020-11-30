Uklon запустив новий клас авто AntiCOVID із захисними перегородками

Зараз нова послуга доступна у Києві, але незабаром авто із захисними перегородками запровадять також в інших містах України.

У Києві вже доступні понад 800 машин з перегородками, які поділяють водія і пасажира.

Під час створення замовлення у застосунку Uklon потрібно обрати клас AntiCOVID на головному екрані. Тариф поїздки не змінюватиметься.

"Бізнес вже давно живе в нових реаліях, ще з початку карантину всі основні вектори змістилися в бік нових умов безпеки і нових напрямків допомоги.

Uklon має найбільше географічне покриття в Україні, ми намагаємося всіма силами допомагати людям у кожному з цих міст.

Нам важливо, щоб пасажири були спокійні за свою безпеку у будь-яких умовах", - каже операційний директор Uklon Сергій Смусь.

В Uklon також нагадали користувачам, що якщо водії приїжджають на виклик без маски, клієнти можуть залишити оцінку та коментар після поїздки або звернутися у службу підтримки Uklon зручним для них способом (Telegram, Viber, Messenger або за номером телефону). Компанія обробляє кожен такий запит та проводить відповідну роботу.

Uklon — це перший український сервіс виклику авто онлайн. Наразі компанія працює у 17 містах України: Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кривий Ріг, Львів, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Полтава, Суми, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси та Чернігів.