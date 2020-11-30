В Uklon появились авто с защитными стенками AntiCOVID

По Киеву уже ездят более 800 автомобилей с разделительными перегородками, а скоро их станет еще больше.

Онлайн-сервис Uklon оборудовал более 800 своих автомобилей в Киеве защитными перегородками системы AntiCOVID, которые разделяют водителя и пассажира. Со следующей недели такими стенками должны оборудовать еще больше авто, а в скором времени такой класс станет доступным и в других городах Украины.

"Бизнес уже давно живет в новых реалиях, еще с начала карантина все основные векторы сместились в сторону новых условий безопасности и новых направлений помощи.

Uklon имеет наибольшее географическое покрытие в Украине, мы стараемся всеми силами помогать людям в каждом из этих городов.

Нам важно, чтобы пассажиры были спокойны за свою безопасность в любых условиях ", - говорит операционный директор Uklon Сергей Смусь.

В Uklon также напомнили пользователям, если водители приезжают на вызов без маски, клиенты могут оставить оценку и комментарий после поездки или обратиться в службу поддержки Uklon удобным для них способом (Telegram, Viber, Messenger или по телефону). Компания обрабатывает каждый такой запрос и проводит соответствующую работу.

Uklon - это первый украинский сервис вызова авто онлайн. Сейчас компания работает в 17 городах Украины: Винница, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кривой Рог, Львов, Мариуполь, Николаев, Одесса, Полтава, Сумы, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы и Чернигов.