Kasko2GO – унікальний Insurtech продукт нового покоління від UNIVERSALNA

Страхова компанія UNIVERSALNA офіційно запустила новий продукт під назвою Universalna by Kasko2GO.

Це мобільний додаток, що дозволяє швидко та на вигідних умовах оформити поліс КАСКО. При цьому Kasko2GO має унікальний для українського ринку функціонал, аналогів якому в Україні поки немає.

Kasko2GO – це мобільний застосунок, який за допомогою штучного інтелекту прогнозує можливість страхового випадку виходячи з того, як часто водій знаходиться за кермом, як він поводиться в потоці машин, яка його реакція на зовнішні подразники на дорозі та багатьох інших факторів. На базі цього аналізу і формується вартість страховки.

У компанії UNIVERSALNA продукт називають "КАСКО нового рівня" або "КАСКО 2.0".

"Kasko2GO – це швейцарська розробка. Її унікальність в тому, що клієнт самостійно може побачити, як від його персонального стилю водіння і поведінки на дорозі, пробігу автомобіля залежить ціна страхування авто, – розповідає заступник голови правління UNIVERSALNA Руслана Палайда. – Після кожної поїздки водій отримує повідомлення про характер своєї їзди, про небезпечні ситуації, в яких він міг спровокувати ДТП або стати його учасником".

У Universalna by Kasko2GO є цілий ряд додаткових переваг в порівнянні з класичними полісами КАСКО. В першу чергу – це помісячна розбивка платежу, що важливо, з огляду на високу вартість страховки.

Більш того, продукт можна "поставити на паузу" в будь-який зручний момент і не платити за нього, якщо ви не плануєте користуватися автомобілем.

Universalna by Kasko2GO не вимагає установки ніяких додаткових приладів. Це актуально, якщо машина нова і знаходиться на гарантії – зазвичай виробники і постачальники не вітають такого втручання.

Не треба їхати в страхову компанію, проводити виснажливі огляди, підписувати велику кількість документів. Всі взаємодії відбуваються в додатку, що також важливо в умовах поточної епідеміологічної ситуації.

Однією з відмінностей Kasko2GO є те, що страховку можна придбати для автомобілів віком до 15 років і це не вплине на ціну поліса.

На українському ринку поширені програми КАСКО для авто до 7-10 років, і якщо термін експлуатації машини більший, то доводиться значно переплачувати.

"Universalna by Kasko2GO покращує культуру водіння. Це довела статистика європейських країн, де такі продукти вже в давно працюють. У Швейцарії та Німеччині водії, які використовують Kasko2GO, більш уважні на дорогах, менш схильні до ризиків ДТП, – додає Руслана Палайда. – Відповідальні водії, у яких встановлено Kasko2GO, не платять "середній чек", компенсуючи тим самим витрати лихачів. Вони платять справедливу ціну, яка ґрунтується на їх власному безпечному стилі водіння".

Роботу застосунку можна оцінити вже зараз, завантаживши його в Apple Store чи Play Market. При цьому не обов'язково відразу купувати страховку.

Можна поїздити в режимі тест-драйву, подивитися на рекомендації програми і те, як вона оцінює ваш стиль водіння. І вже на підставі цих даних приймати рішення про подальшу купівлю КАСКО.