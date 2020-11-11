За рік частка "зеленої" енергетики в Україні зросла на 110%

За 10 місяців 2020 року в Україні виробили понад 9,5 мільярда КВт/год. Це на 110% більше, ніж торік - у 2019 за аналогічний період виробили 4,5 мільярда КВт/год.

Про це повідомляє Енергореформа з посиланням на Міненергетики.

Наразі відновлювальні джерела енергії становлять 8% у загальній структурі енергетики України, минулоріч - вдвічі менше, а саме 3,6%.

Загалом енергії цьогоріч виробили на 5,4% менше - 119,8 мільярда КВт/год.

Найбільше, без змін, продукують АЕС (хоча обсяг зменшився на 6%) та ТЕС (-23,7% до минулого року). Їхні частки становлять 52,6% та 24,7% відповідно.

Атомної енергії виробили 63 мільярди КВт/год, теплової - 29,5 мільярда.

Частка ТЕЦ та КУ збільшилась на 19%, обсяг становить 9,8 мільярда.

ГЕС скоротили виробіток на 11% до майже 5 мільярдів КВт/год. ГАЕС, що становлять 1,1% загальної енергетики, виробили 1,3 мільярда КВт/год енергії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що "зелена" енергетика може стати основним джерелом енергії до 2025 року.