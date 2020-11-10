"Зелена" енергетика може стати основним джерелом енергії до 2025 року

Третина світової енергії може припадати на "зелену" енергетику вже у 2025 році. Наразі першість тримає вугілля.

Про це пише Liga.net з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства.

У звіті йдеться про те, що "зелена" енергетика становила 90% приросту потужностей електроенергії у 2020 році. Натомість, виробництво енергії з вугілля, нафти та газу стрімко скорочується.

США та Китай мають першість у збільшенні частки енергії з відновлювальних джерел. Очікується, що частка вітрових та сонячних станцій у цих країнах зросте на 7% до кінця року.

У Європі та Індії вітрових станцій стане на 10% більше з наступного року і це буде найбільший показник з 2015 року. Також зазначається, що найбільше до зростання частки вітрових станцій докладатиметься саме Індія.