Майже 200 аеропортів в Європі під загрозою закриття через COVID-19

Майже двом сотням аеропортів у Європі загрожує неплатоспроможність у найближчі місяці, оскільки коронавірусна криза продовжує завдавати збитків галузі.

Про це оголосила ACI EUROPE, лобістська асоціація, яка просуває колективні інтереси європейських аеропортів, повідомляє Politico.

Організація заявляє, що Європі загрожує колапс значної частини її авіатранспортної системи, якщо уряди не докладуть більше зусиль для підтримки сектору. Загалом у Європі 740 аеропортів.

ACI Europe каже, що у зоні ризику - 193 аеропорти. Асоціація не вказує, які саме, однак наголошує, що це в основному регіональні аеропорти, які допомагають підтримувати близько 277 тисяч робочих місць.

"Через вісім місяців після початку кризи всі аеропорти Європи витрачають гроші, щоб залишатися відкритими, а доходи навіть близько не покривають експлуатаційні витрати, не кажучи вже про капітальні витрати", - сказав генеральний директор ACI Europe Олівер Янковец.

У вівторок ACI Europe повідомила про зниження пасажиропотоку в аеропортах Європи у вересні на 73% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Авіагалузь звинувачує карантинні заходи в різкому скороченні кількості пасажирів і закликає до спільного європейського протоколу тестування, щоб допомогти врятувати бізнес.

Європейська правда