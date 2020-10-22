СБУ викрила посадовців ДАБІ на незаконній видачі дозвільних документів

Служба безпеки України викрила посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об'єктів в експлуатацію.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що до організованої групи входили колишні й діючі чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади.

"Для проведення оборудки фігуранти використовували підконтрольні "консалтингові" комерційні структури. Вони виступали посередниками між будівельними комерційними структурами та посадовцями ДАБІ під час їх "переговорів" щодо отримання дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об'єкта в експлуатацію.

Роль комерційних структур полягала у наданні "позитивного" рішення щодо видачі документації", - йдеться у повідомленні.

"Співробітники СБУ також задокументували, що посадовці ДАБІ з порушенням вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил видавали дозволи про початок будівельних робіт, сертифікати готовності вводу об'єкта в експлуатацію. За висновками профільних експертів, протиправні дії чиновників несли потенційну загрозу для життя і здоров'я населення", - додали у відомстві.

У межах розпочатого кримінального провадження провели понад 50 обшуків за адресами адмінприміщень державних установ, в офісах підконтрольних комерційних структур, місцях проживання фігурантів і в транспортних засобах. Вилучену документацію додадуть до доказової бази.

Тривають слідчі дії за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Економічна правда