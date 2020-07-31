АПК буде серед найменш постраждалих від карантинних обмежень галузей – прогноз НБУ

Сільське господарство очікувано буде серед видів економічної діяльності, яке найменше постраждає від карантинних обмежень, але у 2020 році очікуються менші обсяги урожаю через погіршення погодних умов.

Про це йдеться у липневому інфляційному звіті НБУ.

Серед ризиків для реалізації макроекономічного прогнозу в галузі АПК у НБУ назвали: скорочення врожаю зернових, олійних і плодоовочевих культур в Україні через несприятливі погодні умови та збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату і ризик посилення протекціонізму у світі.



"Ризиком залишається зниження врожаю зернових, олійних і плодоовочевих культур в Україні через несприятливі погодні умови. Це може привести до підвищення продовольчої інфляції вище прогнозованої і поглиблення падіння ВВП унаслідок зниження випуску в сільському господарстві", - йдеться у звіті.

Нагадаємо:

Українська економіка за підсумками 2020 року скоротиться на 6%, однак вже з наступного року очікується зростання на рівні 4%, прогнозують у НБУ.

Економічна правда