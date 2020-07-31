АПК будет среди наименее пострадавших от карантина отраслей – прогноз Нацбанка

Сельское хозяйство ожидаемо будет среди видов экономической деятельности, которое меньше всего пострадает от карантинных ограничений, но в 2020 году ожидаются меньшие объемы урожая из-за ухудшения погодных условий.

Об этом говорится в июльском инфляционном отчете НБУ.

Среди рисков для реализации макроэкономического прогноза в области АПК в НБУ назвали: сокращение урожая зерновых, масличных и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий и увеличение волатильности мировых цен на продукты питания, учитывая глобальные изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.

"Риском остается снижение урожая зерновых, масличных и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий. Это может привести к повышению продовольственной инфляции выше прогнозируемой и углубления падения ВВП вследствие снижения выпуска в сельском хозяйстве", - говорится в отчете.

Напомним:

Украинская экономика по итогам 2020 сократится на 6%, однако уже со следующего года ожидается рост на уровне 4%, прогнозируют в НБУ.

Экономическая правда