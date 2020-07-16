У Twitter пояснили, як хакерам вдалося зламати сторінки Маска, Гейтса і Обами

Злом акаунтів Ілона Маска, Барака Обами, Білла Гейтса та інших знаменитостей в соціальній мережі Twitter був здійснений завдяки скоординованій атаці із застосуванням соціальної інженерії.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Twitter.

15 липня невідомі зламали безліч Twitter-акаунтів і розмістили в них повідомлення про фейкову роздачу біткоїнів.

Стверджується, що співробітники Twitter, що володіють доступом до внутрішніх систем, стали жертвами скоординованої атаки із застосуванням соціальної інженерії. Це дозволило зловмисникам встановити контроль над багатьма акаунтами, включаючи верифіковані.

Зараз в Twitter з'ясовують, яку ще інформацію могли отримати хакери з доступом до особистих повідомлень користувачів. Багато оглядачів вже заявили, що роздача біткоїнів могла бути лише відволікаючим маневром, а метою нападників була інформація.

Зазначається, що тільки шкода для такої атаки сама по собі може коштувати в рази дорожче зібраної суми.

Наразі Twitter тимчасово закрив зламані облікові записи і максимально обмежив доступ до внутрішніх систем. CEO Twitter Джек Дорсі пообіцяв оприлюднити повну інформацію, як тільки в Twitter розберуться, як злом став можливий.

Компанія Chainalysis проаналізувала активність BTC-адрес нападника в серії твітів, передає Forklog.

Хакер отримав близько 12,86 BTC (близько 120 тисяч доларів) на основну адресу (375 транзакцій). Були ще дві додаткові адреси, при цьому на XRP-рахунок не надіслали нічого.

Адреси обмінювалися монетами між собою, щоб створити видимість залучення людей в роздачу.

Найбільшою жертвою є гаманець, який в минулому тісно взаємодіяв з японськими біржами. З нього відправили біткоїнів на 40 тисяч доларів. Решта переказів прийшли переважно з міжнародних майданчиків.

Економічна правда