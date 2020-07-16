Хакери зламали Twitter-акаунти Маска, Обами і Гейтса та пропонували перераховувати їм біткоїни

Хакери зламали акаунти у Twitter таких відомих осіб, як Ілон Маск, Білл Гейтс, Барак Обама, Джо Байден та ще більше 50 відомих верифікованих користувачів та представників криптоспільноти - на акаунтах з'являлись твіти із закликом перерахувати біткоїни на визначені гаманці та з обіцянкою повернути криптовалюту назад у подвійному розмірі.

Про це пише Axios.

Зазначається, що на цих акаунтах з'являлись твіти із закликом перерахувати біткоїни, твіти видалялись через деякий час після публікації, але на їх місці з'являлись нові.

Повідомляється, що як мінімум один із гаманців до 01:00 16 липня (за Києвом) містив 12 біткоїнів (більше 100 тисяч доларів), проте невідомо, чи були транзакції у ньому реальними.

Як підкреслив редактор The Verge Том Уоррен, користувачі встигли перевести на зазначені в твітах Маска і Гейтса біткоїн-гаманці криптовалюта на 50 тисяч доларів.

Крім цього, були зламані акаунти видання про криптовалюту CoinDesk, криптовалютної біржі Binance та інших компаній кріптовалютного ринку.

Поки достеменно невідомо, як хакери отримали отримали доступ до них.

Як пише The Verge, пізніше жертвою атаки стали акаунти засновника Amazon Джеффа Безоса, Apple та Uber.

До 01:21 за Києвом власники верифікованих акаунтів на Twitter помітили, що для них відключили можливість публікувати нові повідомлення. Через близько 15 хвилин цю можливість повернули.

У соцмережі заявили, що вказана кібератака є однією із найбільших в історії Twitter.

Наразі соцільна мережа працює із обмеженнями. "Ми продовжуємо обмежувати можливість писати повідомлення, змінювати пароль і деякі інші функції облікового запису, поки ми вивчаємо ситуацію. Дякуємо за ваше терпіння", – заявили у компанії.

Шахрайством вже зайнялось ФБР.

"Більшість облікових записів уже мають змогу писати твіти. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернутись до норми", - згодом заявили у Twitter.

"Ця атака має величезні масштаби і довгі роки буде впливати на Twitter. Слід негайно щось зробити, поки глави держав не почали розміщувати що попало. Це дуже небезпечно ", - написав аналітик The Block Ларрі Чермак.

На тлі цих проблем акції Twitter на біржі просіли більш ніж на 3%.

Економічна правда