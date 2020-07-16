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В Twitter объяснили, как хакерам удалось взломать страницы Маска, Гейтса и Обамы

Четверг, 16 июля 2020, 15:15
 

Взлом аккаунтов Илона Маска, Барака Обамы, Билла Гейтса и других знаменитостей в социальной сети Twitter был осуществлен благодаря скоординированной атаки с применением социальной инженерии.

Об этом сообщается на официальной странице Twitter.

15 июля неизвестные взломали множество Twitter-аккаунтов и разместили в них сообщения о фейковой раздаче биткоинов. 

Утверждается, что сотрудники Twitter, обладающие доступом к внутренним системам, стали жертвами скоординированной атаки с применением социальной инженерии. Это позволило злоумышленникам установить контроль над многими аккаунтами, включая верифицированные. 

Сейчас в Twitter выясняют, какую еще информацию могли получить хакеры с доступом к личным сообщениям пользователей. Многие обозреватели уже заявили, что раздача биткоинов могла быть лишь отвлекающим маневром, а целью нападающих была информация. 

Отмечается, что только вредонос для такой атаки сам по себе может стоить в разы дороже собранной суммы.

На данный момент Twitter временно закрыл взломанные аккаунты и максимально ограничил доступ к внутренним системам. CEO Twitter Джек Дорси пообещал обнародовать полную информацию, как только в Twitter разберутся, как взлом стал возможен.

Компания Chainalysis проанализировала активность BTC-адресов нападающего в серии твитов, передает Forklog.

Хакер получил около 12,86 BTC (около 120 тысяч долларов) на основной адрес (375 транзакций). Были еще два дополнительных адреса, при этом на XRP-счет не прислали ничего.

Адреса обменивались монетами между собой, чтобы создать видимость вовлеченности людей в раздачу.

Крупнейшей жертвой является кошелек, который в прошлом тесно взаимодействовал с японскими биржами. С него отправили биткоины на 40 тысяч долларов. Остальные переводы пришли преимущественно с международных площадок.

Экономическая правда

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Twitter bitcoin хакеры

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