Всі розділи
Укр / Рус

Країни ЄС, які не входять до єврозони, не готові до введення єдиної валюти - звіт

Четвер, 11 червня 2020, 11:18
 

Швеція і Хорватія найближче знаходяться до можливого приєднання до єврозони, оскільки відповідають практично всім необхідним критеріям.

Про це йдеться у звіті Європейської комісії про економічну конвергенцію за 2020 рік, повідомляє "Європейська правда".

У звіті міститься оцінка прогресу, досягнутого державами-членами поза зоною євро в справі введення євро. Звіт охоплює сім держав-членів, що не входять в зону євро, які юридично прихильні переходу на євро: Болгарія, Чехія, Хорватія, Угорщина, Польща, Румунія і Швеція.

Звіт ґрунтується на критеріях конвергенції, які іноді називають "Маастрихтськими критеріями", викладеними в статті 140 (1) Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU).

Критерії конвергенції включають стабільність цін, здорові державні фінанси, стабільність обмінного курсу і конвергенцію довгострокових процентних ставок. Також розглядається питання про сумісність національного законодавства з правилами Економічного і валютного союзу.

У звіті робиться висновок про те, що:

- Хорватія та Швеція відповідають критерію стабільності цін;

- Болгарія, Чехія, Хорватія, Угорщина, Польща та Швеція відповідають критерію державних фінансів;

- Болгарія, Чехія, Хорватія, Угорщина, Польща та Швеція відповідають критерію довгострокової процентної ставки.

Жодна з держав-членів не відповідає критерію обмінного курсу, оскільки жодна з них не є членом Механізму обмінного курсу (ERM II): для приєднання до зони євро потрібно як мінімум два роки участі в механізмі без серйозної напруженості.

"Хоча Хорватія та Швеція відповідають усім критеріям економічної конвергенції, вони не відповідають критерію обмінного курсу через вищевказану причину", - йдеться у звіті.

На додаток до оцінки формальних умов для приєднання до зони євро в доповіді наголошується, що національне законодавство кожної країни, за винятком Хорватії, в повному обсязі сумісно з правилами Економічного і валютного союзу.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ЄС єврозона

powered by lun.ua
Матеріали за темою
За роки безвізу українці здійснили 50 мільйонів поїздок до ЄС 11 червня 2020, 10:50
Державні гарантії на підтримку бізнесу "без гальм": чому Україні краще піти шляхом Європи 10 червня 2020, 10:00
На перші авіарейси після відновлення польотів до ЄС не допустять туристів 9 червня 2020, 16:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!