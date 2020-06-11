Страны ЕС, которые не входят в еврозону, не готовы к введению единой валюты - отчет
Швеция и Хорватия - ближе всего к возможному присоединению к еврозоне, поскольку соответствуют практически всем критериям.
Об этом говорится в отчете Европейской комиссии об экономической конвергенции 2020 года, сообщает "Европейская правда".
В отчете содержится оценка прогресса, достигнутого государствами-членами вне зоны евро в деле введения евровалюты. Отчет охватывает семь государств-членов, не входящих в зону евро, которые юридически придерживаются намерений перехода на евро: Болгария, Чехия, Хорватия, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция.
Отчет основывается на критериях конвергенции, которые иногда называют "Маастрихтскими критериями", изложенных в статье 140 (1) Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU).
Критерии конвергенции включают стабильность цен, здоровые государственные финансы, стабильность обменного курса и конвергенцию долгосрочных процентных ставок. Также рассматривается вопрос о совместимости национального законодательства с правилами Экономического и валютного союза.
В отчете делается вывод о том, что:
- Хорватия и Швеция отвечают критерию стабильности цен;
- Болгария, Чехия, Хорватия, Венгрия, Польша и Швеция отвечают критерию государственных финансов;
- Болгария, Чехия, Хорватия, Венгрия, Польша и Швеция отвечают критерию долгосрочной процентной ставки.
Ни одно из государств-членов не соответствует критерию обменного курса, поскольку ни одно из них не является членом Механизма обменного курса (ERM II): для присоединения к зоне евро нужно как минимум два года участия в механизме без серьезной напряженности.
"Хотя Хорватия и Швеция соответствуют всем критериям экономической конвергенции, они не соответствуют критерию обменного курса по вышеуказанной причине", - говорится в отчете.
В дополнение к оценке формальных условий для присоединения к зоне евро, в докладе отмечается, что национальное законодательство каждой страны, за исключением Хорватии, в полном объеме совместно с правилами Экономического и валютного союза.
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