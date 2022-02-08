ЄС залучить 45 мільярдів євро на виробництво мікрочипів

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Європейська комісія пропонує спростити правила інвестування у виробництво напівпровідників і планує субсидувати створення нових заводів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Новий закон про мікрочипи дозволить залучити 15 мільярдів євро державних та приватних інвестицій до 2030 року на розвиток напівпровідникової галузі, сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше в ЄС запланували виділити 30 млрд євро на розвиток цієї галузі з фондів NextGenerationEU, Horizon Europe та національних бюджетів.

Кінцева мета – збільшити частку Європейського Союзу на світовому ринку мікрочипів до 20% й скласти конкуренцію США та Китаю. Для цього країнам ЄС доведеться збільшити власне виробництво напівпровідників у чотири рази.

Норми про спрощення державного фінансування приймають перш за все для заохочення компаній Intel та TSMC, які вже ведуть перемовини про розміщення своїх заводів на території Європейського Союзу.

Тайванська TSMC веде перемовини з Німеччиною про будівництво високотехнологічного заводу. Представники компанії говорять, що успішність угоди залежатиме від доступу до державних субсидій, попиту та наявності кваліфікованих кадрів.

Американська Intel також планує вкласти близько 80 млрд дол у будівництво двох виробництв на теренах ЄС.

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Економічна правда