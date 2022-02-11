Посли ЄС підтримали надання Україні 1,2 мільярда євро екстреної макрофінансової допомоги

getty images

Посли ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії про надання Україні додаткової макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в комюніке від 11 лютого.

Це рішення означає, що пропозиція може за прискореною процедурою пройти через Європарламент.

Для того, щоб рішення про надання пакета набуло чинності, далі необхідне погодження Європарламенту та Ради ЄС.

"Триваюча геополітична напруга має серйозні економічні наслідки для України. Країни-члени готові надати 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Я радий оголосити, що ми нині підтримали пропозицію Єврокомісії, щоб Україна могла якомога швидше отримати цю фінансову допомогу", - зазначив Бруно Ле Мер, міністр економіки Франції, яка зараз головує у Раді ЄС.

Як нагадують, допомогу планується надати двома траншами. Надання першого, що залежить від політичних передумов і задовільного виконання програми МВФ, відбудеться невдовзі після затвердження рішення, після набрання чинності Меморандумом про взаєморозуміння між Єврокомісією та Україною щодо конкретних кроків, які мають бути здійснені для отримання наступного траншу.

Надання другого траншу буде залежати від задовільного виконання програми МВФ та заходів, прописаних у меморандумі. Очікувано це будуть "осяжні", короткострокові кроки у найбільш пріоритетних напрямках, як посилення економічної стабільності, зміцнення верховенства права та енергетика.

Нагадаємо, 1 лютого Єврокомісія запропонувала надати Україні новий пакет макрофінансової допомоги у вигляді позик для підвищення внутрішньої стабільності.

Попередній транш макрофіну від ЄС Україна отримала у повному обсязі. У липні 2020 року Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації п'ятої за рахунком програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро.

Перший транш у 600 млн євро Україна отримала в грудні 2020 року, другий - у жовтні 2021 року.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Європейська правда