Курс валют на 20 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
20 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,54 - 26,57 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,56 - 26,58 гривні;
Євро – 29,06 - 29,08 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,48 – 26,72 гривні. Євро купують по 28,68 гривні, продають по 29,13 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,59- 26,66 гривні, євро - 28,80 - 28,90 гривні.
Нагадуємо:
19 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,59 гривні за долар.
19 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,54 - 26,57 гривні за долар.
Економічна правда
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