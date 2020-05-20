Курс валют на 20 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

20 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,54 - 26,57 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,56 - 26,58 гривні;

Євро – 29,06 - 29,08 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,48 – 26,72 гривні. Євро купують по 28,68 гривні, продають по 29,13 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,59- 26,66 гривні, євро - 28,80 - 28,90 гривні.

Нагадуємо:

19 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,59 гривні за долар.

19 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,54 - 26,57 гривні за долар.

Економічна правда







