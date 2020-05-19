Гривня продовжує зміцнюватися на міжбанку

19 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,54 - 26,57 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,54 - 26,57 гривні;

Євро – 29,02 - 29,04 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,47 – 26,61 гривні. Євро купують по 28,59 гривні, продають по 29,05 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,56 - 26,64 гривні, євро - 28,58 - 28,85 гривні.

Нагадуємо:

19 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,59 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 19 травня на рівні 26,57 гривні за долар.

Економічна правда