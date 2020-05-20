Курс валют на 20 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
20 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,54 - 26,57 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,56 - 26,58 гривни;
Евро - 29,06 - 29,08 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,48 - 26,72 гривни. Евро покупают по 28,68 гривни, продают по 29,13 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,59 - 26,66 гривни, евро - 28,80 - 28,90 гривни.
Напоминаем:
19 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни за доллар.
19 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,54 - 26,57 гривни за доллар.
Экономическая правда
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