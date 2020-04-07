Ринок лабораторної діагностики в Україні може скоротитися до 30% вперше за 5-7 років

Ринок лабораторної діагностики в Україні в 2020 році вперше за п'ять-сім років може скоротитися на 25-30% - до 150 мільйонів євро через карантин і спад економіки.

Такий прогноз дає комерційний директор Синево Микола Скавронський в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Поточний рік буде першим за останні п'ять-сім років, коли ринок не тільки перестане рости, але і може скоротитися на 25-30%.

Якщо в минулому році ринок приватної лабораторної діагностики оцінювався на рівні 190 млн євро, то за підсумками цього року він може скоротитися до 150 млн євро, а при тривалому карантині і майбутніх серйозних проблем в економіці - навіть більше", - сказав він.

На думку Скавронського, скорочення ринку головним чином обумовлено падінням основних показників - кількості відвідувань клієнтів і скорочення середнього чека через падіння купівельної спроможності населення і панічні настрої.

Разом з тим в компанії прогнозують, що економічна криза, спровокована карантином, може привести до скорочення кількості гравців на приватному ринку лабораторної діагностики.

"Для частини гравців робота в умовах касових розривів навіть на невеликому періоді часу стане неможливою", - вважає експерт.

Скавронський прогнозує, що відновлення зростання лабораторного ринку відбудеться не раніше 2021 року.

При цьому він очікує, що протягом березня-травня втрати компанії складуть до 250 млн грн недоотриманої виручки, а до кінця 2020 року -до 600-700 млн грн.

Разом з тим, в компанії не планують скорочувати персонал або зупиняти роботу, незважаючи на вимушене припинення найму нових співробітників і відстрочку інвестиційних програм.

"Як тільки бізнес-показники почнуть відновлюватися, ми продовжимо інвестувати в закупівлю нового обладнання для лабораторій і розвиток пунктовой мережі.

Ринок приватної лабораторної діагностики і раніше залишається ненасиченим, а послуги затребуваними", - підкреслив Скавронський.

Економічної правди