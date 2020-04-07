Рынок лабораторной диагностики в Украине может сократится до 30% впервые за 5-7 лет

Рынок лабораторной диагностики в Украине в 2020 году впервые за пять-семь лет может сократится на 25-30% - до 150 миллионов евро из-за карантина и спада экономики.

Такой прогноз дает коммерческий директор Синэво Николай Скавронский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Текущий год будет первым за последние пять-семь лет, когда рынок не только перестанет расти, но и может сократиться на 25-30%.

Если в прошлом году рынок частной лабораторной диагностики оценивался на уровне 190 млн евро, то по итогам этого года он может сократиться до 150 млн евро, а при длительном карантине и последующих серьезных проблемах в экономике – даже больше", - сказал он.

По мнению Скавронского, сокращение рынка главным образом обусловлено падением основных показателей – количества посещений клиентов и сокращения среднего чека из-за падения покупательской способности населения и панических настроений.

Вместе с тем в компании прогнозируют, что экономический кризис, спровоцированный карантином, может привести к сокращению количества игроков на частном рынке лабораторной диагностики.

"Для части игроков работа в условиях кассовых разрывов даже на небольшом периоде времени станет невозможной", - считает эксперт.

Скавронский прогнозирует, что восстановление роста лабораторного рынка произойдет не ранее 2021 года.

При этом он ожидает, что в течение марта-мая потери компании составят до 250 млн грн недополученной выручки, а до конца 2020 года –до 600-700 млн грн.

Вместе с тем, в компании не планируют сокращать персонал или останавливать работу, несмотря на вынужденную приостановку найма новых сотрудников и отсрочку инвестиционных программ.

"Как только бизнес-показатели начнут возобновляться, мы продолжим инвестировать в закупку нового оборудования для лабораторий и развитие пунктовой сети. Рынок частной лабораторной диагностики по-прежнему остается ненасыщенным, а услуги востребованными", - подчеркнул Скавронский.

Экономическая правда