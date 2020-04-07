Рынок лабораторной диагностики в Украине может сократится до 30% впервые за 5-7 лет
Рынок лабораторной диагностики в Украине в 2020 году впервые за пять-семь лет может сократится на 25-30% - до 150 миллионов евро из-за карантина и спада экономики.
Такой прогноз дает коммерческий директор Синэво Николай Скавронский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Текущий год будет первым за последние пять-семь лет, когда рынок не только перестанет расти, но и может сократиться на 25-30%.
Если в прошлом году рынок частной лабораторной диагностики оценивался на уровне 190 млн евро, то по итогам этого года он может сократиться до 150 млн евро, а при длительном карантине и последующих серьезных проблемах в экономике – даже больше", - сказал он.
По мнению Скавронского, сокращение рынка главным образом обусловлено падением основных показателей – количества посещений клиентов и сокращения среднего чека из-за падения покупательской способности населения и панических настроений.
Вместе с тем в компании прогнозируют, что экономический кризис, спровоцированный карантином, может привести к сокращению количества игроков на частном рынке лабораторной диагностики.
"Для части игроков работа в условиях кассовых разрывов даже на небольшом периоде времени станет невозможной", - считает эксперт.
Скавронский прогнозирует, что восстановление роста лабораторного рынка произойдет не ранее 2021 года.
При этом он ожидает, что в течение марта-мая потери компании составят до 250 млн грн недополученной выручки, а до конца 2020 года –до 600-700 млн грн.
Вместе с тем, в компании не планируют сокращать персонал или останавливать работу, несмотря на вынужденную приостановку найма новых сотрудников и отсрочку инвестиционных программ.
"Как только бизнес-показатели начнут возобновляться, мы продолжим инвестировать в закупку нового оборудования для лабораторий и развитие пунктовой сети. Рынок частной лабораторной диагностики по-прежнему остается ненасыщенным, а услуги востребованными", - подчеркнул Скавронский.
Экономическая правда
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