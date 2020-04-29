Накопичувальна пенсійна система має бути побудована на вже існуючих інституціях – Мінсоцполітики

Модель роботи накопичувальної системи пенсійного забезпечення має бути побудована на вже існуючих державних (ДФС та Пенсійний фонд) та приватних інституціях.

Про це заявила заступник міністра соціальної політики Тетяна Сальнікова.

"Модель роботи системи має бути побудована на вже існуючих державних (ДФС та ПФУ) та приватних інституціях (НПФ (недержавний пенсійний фонд - ред.), КУА (компанія управління активами - ред.), адміністратори, банки-зберігачі), без створення монополістичних структур за рахунок коштів державного бюджету, але з посиленням державного регулювання.

Має бути забезпечено право людини вільно, без жодного тиску з боку роботодавців або інших суб’єктів, вибирати та в будь-який момент змінювати установу для своїх пенсійних накопичень. Безпека накопичень має гарантуватись законодавчо встановленими механізмами роботи системи", - сказала вона.

Нагадаємо:

Наприкінці лютого 2019 року представники громадських організацій і недержавних пенсійних фондів зажадали від Кабміну посприяти впровадженню накопичувального рівня пенсійної системи з 2020 року і висловили побоювання, що другий етап пенсійної реформи буде відкладено на невизначений час.



У кінці грудня 2018 року через Меморандум про економічну і фінансову політику стало відомо, що Україна на період дії програми stand-by співпраці з МВФ припинить введення другого рівня пенсійної системи.

Детальніше про введення накопичувального рівня пенсійної системи читайте у статті Економічної правди.

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Економічна правда