Накопительная пенсионная система должна быть построена на уже существующих институтах – Минсоцполитики

Модель работы накопительной системы пенсионного обеспечения должна быть построена на уже существующих государственных (ГФС и Пенсионный фонд) и частных учреждениях.

Об этом заявила заместитель министра социальной политики Татьяна Сальникова.

"Модель работы системы должна быть построена на уже существующих государственных (ГФС и ПФУ) и частных институтах (НПФ (негосударственный пенсионный фонд - ред.), КУА (компания управления активами), администраторы, банки-хранители), без создания монополистических структур за счет средств государственного бюджета, но с усилением государственного регулирования.

Должно быть обеспечено право человека свободно, без всякого давления со стороны работодателей или иных субъектов, выбирать и в любой момент менять учреждение для своих пенсионных накоплений. Безопасность накоплений имеет гарантироваться законодательно установленными механизмами работы системы", - сказала она.

Напомним:

В конце февраля 2019 года представители общественных организаций и негосударственных пенсионных фондов потребовали от Кабмина посодействовать внедрению накопительного уровня пенсионной системы с 2020 года и выразили опасения, что второй этап пенсионной реформы будет отложен на неопределенное время.

В конце декабря 2018 через Меморандум об экономической и финансовой политике стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ прекратит введение второго уровня пенсионной системы.

Детальней о введении накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье на Экономической правде.

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