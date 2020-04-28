"Укренерго" підвищить безпеку енергосистеми

Український системний оператор НЕК "Укренерго" проводить модернізацію своїх мереж передачі даних.

Результатом цього проєкту має стати не лише вдосконалення їх поточної конфігурації, а і створення двох окремих сучасних мереж: технологічної (передача даних для роботи диспетчерських центрів) і корпоративної (забезпечення доступу до електронного документообігу, телефонії тощо).

Проєкт також передбачає встановлення сучасних фаєрволів для захисту мереж і 17 мультиплексорів для розвитку наявної оптичної мережі.

Тендер на впровадження нової мережі в кінці 2019 року виграв консорціум компаній Green Systems (GREENNET) і Netwave.

Поділ наявної мережі дозволить істотно підвищити рівень інформаційної безпеки компанії.

Це має величезне значення в контексті того, що "Укренерго" не тільки забезпечує передачу електроенергії, експлуатацію й обслуговування стратегічно важливих для країни магістральних електроенергетичних мереж, але і виконує функцію оперативно-технологічного управління об’єднаної енергосистеми України (її диспетчеризацію).

Диспетчерам "Укренерго" необхідні незалежні та надійні канали, що дозволяють цілодобово безперебійно і швидко отримувати інформацію про стан енергосистеми.

Усі дані надходять до Національного диспетчерського центра "Укренерго" з понад 100 підстанцій, розташованих на всій території країни. На їх основі ухвалюються рішення для балансування енергосистеми і забезпечення її операційної безпеки.

"Останнім часом в рази збільшилися обсяги технологічної та диспетчерської інформації, внаслідок чого значно зросло навантаження на лінії зв’язку. Водночас постійно підвищуються вимоги до швидкості та якості передачі інформації. Нові мережі передачі даних "Укренерго" повністю вирішать цю проблему", ― розповідає директор з інформаційних технологій НЕК "Укренерго" Сергій Галаган.

Проєкт дозволить побудувати окрему ізольовану мережу для потреб диспетчерів "Укренерго". Унаслідок поділу мереж також збільшиться їх пропускна здатність і швидкість передачі даних ― вони відповідатимуть сучасним вимогам ефективності та безпеки.

У функціональному плані нова конфігурація мереж передачі даних дозволить досягти таких результатів:

підвищення рівня надійності, захищеності та кіберстійкості енергосистеми України;

забезпечення швидкого і надійного зв’язку для передачі технологічної інформації;

підвищення керованості енергосистеми за непередбачуваних обставин.

Для надійності роботи української енергосистеми потрібні перевірені й ефективні ІТ-технології. Саме так зарекомендували себе рішення Cisco, що використовуються на багатьох інфраструктурних об’єктах у світі.

Термін реалізації цього наймасштабнішого для "Укренерго" ІТ-проекту ― до кінця жовтня 2021 року.

"Підтримка надійності української енергосистеми неможлива без використання ефективних ІТ та комунікаційних рішень. Створення нових мереж дозволить "Укренерго" ефективно виконувати свої функції щодо підтримання енергобезпеки країни", ― підкреслює заступник голови правління НЕК "Укренерго" Андрій Немировський.

Усе це надто важливо, враховуючи постійне зростання кількості кіберзагроз та інших інцидентів у всьому світі.

Для ключових споживачів (промислових підприємств і населення) підвищення надійності роботи енергосистеми гарантує безпеку енергопостачання за будь-яких умов.

Реалізація цього проєкту для "Укренерго" ― крок вперед у технологічному розвитку, що сприяє створенню надійного базису для майбутнього зростання компанії та удосконалення всієї енергосистеми України.