"Укрэнерго" повысит безопасность энергосистемы

Украинский системный оператор НЭК "Укрэнерго" проводит модернизацию своих сетей передачи данных.

Результатом этого проекта должно стать не просто усовершенствование их текущей конфигурации, а создание двух отдельных современных сетей: технологической (передача данных для работы диспетчерских центров) и корпоративной (обеспечение доступа к электронному документообороту, телефонии и др.).

Проект также предусматривает установку современных файерволов для защиты сетей и 17 мультиплексоров для развития существующей оптической сети.

Тендер на внедрение новой сети в конце 2019 года выиграл консорциум компаний Greennet и Netwave. Проект будет реализовываться на базе технологий Cisco.

Разделение существующей сети позволит существенно повысить уровень информационной безопасности компании.

Это имеет огромное значение в контексте того, что "Укрэнерго" занимается не только передачей электроэнергии, эксплуатацией и обслуживанием стратегически важных для страны магистральных электроэнергетических сетей, но и выполняет функцию оперативно-технологического управления объединенной энергосистемы Украины (ее диспетчеризацию).

Диспетчерам "Укрэнерго" необходимы независимые и надежные каналы, позволяющие круглые сутки бесперебойно и быстро получать информацию о состоянии энергосистемы.

Все данные стекаются в Национальный диспетчерский центр "Укрэнерго" с более чем 100 подстанций, расположенных на всей территории страны.

На их основе принимаются решения для балансирования энергосистемы и обеспечения ее операционной безопасности.

"За последние годы в разы увеличились объемы технологической и диспетчерской информации, вследствие чего значительно выросла нагрузка на существующие линии связи. При этом все время повышаются требования к скорости и качеству передачи информации. Новые сети передачи данных "Укрэнерго" полностью решат эту проблему", ― рассказывает директор по информационным технологиям НЭК "Укрэнерго" Сергей Галаган.

Проект позволит построить отдельную изолированную сеть для нужд диспетчеров "Укрэнерго". В результате разделения сетей также увеличится их пропускная способность и скорость передачи данных ― они будут соответствовать современным требованиям эффективности и безопасности.

В функциональном плане новая конфигурация сетей передачи данных позволит достичь следующих результатов:

повышение уровня надежности, защищенности и киберустойчивости энергосистемы Украины;

обеспечение быстрой и надежной связи для передачи технологической информации;

повышение управляемости энергосистемы в непредвиденных обстоятельствах .

Для надежности работы украинской энергосистемы нужны проверенные и эффективные ИТ-технологии. Именно так зарекомендовали себя решения Cisco, использующиеся на многих инфраструктурных объектах в мире.

Срок реализации этого самого масштабного для "Укрэнерго" ИТ-проекта ― до конца октября 2021 года.

"Поддержание надежности украинской энергосистемы невозможно без использования эффекттивных ИТ и коммуникационных решений. Создание новых сетей позволит "Укрэнерго" эффективно выполнять свои функции по обеспечению энергобезопасности страны", ― подчеркивает заместитель председателя правления НЭК "Укрэнерго" Андрей Немировский.

Все это особенно важно, учитывая постоянный рост количества киберугроз и других инцидентов во всем мире.

Для ключевых потребителей (промышленных предприятий и населения) повышение надежности работы энергосистемы гарантирует безопасность энергоснабжения в любых условиях. Реализация данного проекта для "Укрэнерго" ― шаг вперед в технологическом развитии, который способствует созданию надежного базиса для будущего роста компании и усовершенствования всей энергосистемы Украины.