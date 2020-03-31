Сервіс таксі Bolt запустив авто з перегородкою між водієм і пасажиром

Сервіс таксі Bolt 30 березня запустив у тестовому режимі ізольовану категорію автомобілів у Києві та Львові.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"Ізольовані авто Bolt мають пластиковий захист між водієм та пасажиром, щоб мінімізувати контакт обох сторін. А між поїздками водій зобов'язаний дезінфікувати салон авто та дверні ручки.

Перегородка зменшує контакт між пасажиром та водієм, але не забезпечує 100% захист, тому слід пам'ятати про всі інші заходи безпеки, рекомендовані органами охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у тестовому режимі кількість авто у цій категорії обмежена.



Ціна на таке авто не буде відрізнятися від базового тарифу. Щоб скористатись послугою, потрібно обрати "isolated" серед категорій в додатку.

Економічна правда