Сервис такси Bolt запустил авто с перегородкой между водителем и пассажиром

Сервис такси Bolt 30 марта запустил в тестовом режиме изолированную категорию автомобилей в Киеве и Львове.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Изолированные авто Bolt имеют пластиковую защиту между водителем и пассажиром, чтобы минимизировать контакт обеих сторон. А между поездками водитель обязан дезинфицировать салон авто и дверные ручки.

Перегородка уменьшает контакт между пассажиром и водителем, но не обеспечивает 100% защиту, поэтому следует помнить о всех других мерах безопасности, рекомендованных органами здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тестовом режиме количество авто в этой категории ограничено.

Цена на такое авто не будет отличаться от базового тарифа. Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать "isolated" среди категорий в приложении.

Экономическая правда