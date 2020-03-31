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Сервис такси Bolt запустил авто с перегородкой между водителем и пассажиром

Вторник, 31 марта 2020, 17:14
 

Сервис такси Bolt 30 марта запустил в тестовом режиме изолированную категорию автомобилей в Киеве и Львове.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Изолированные авто Bolt имеют пластиковую защиту между водителем и пассажиром, чтобы минимизировать контакт обеих сторон. А между поездками водитель обязан дезинфицировать салон авто и дверные ручки.

Перегородка уменьшает контакт между пассажиром и водителем, но не обеспечивает 100% защиту, поэтому следует помнить о всех других мерах безопасности, рекомендованных органами здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тестовом режиме количество авто в этой категории ограничено.

Цена на такое авто не будет отличаться от базового тарифа. Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать "isolated" среди категорий в приложении.

Экономическая правда

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Bolt Львов Киев

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