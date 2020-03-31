Сервис такси Bolt запустил авто с перегородкой между водителем и пассажиром
Сервис такси Bolt 30 марта запустил в тестовом режиме изолированную категорию автомобилей в Киеве и Львове.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
"Изолированные авто Bolt имеют пластиковую защиту между водителем и пассажиром, чтобы минимизировать контакт обеих сторон. А между поездками водитель обязан дезинфицировать салон авто и дверные ручки.
Перегородка уменьшает контакт между пассажиром и водителем, но не обеспечивает 100% защиту, поэтому следует помнить о всех других мерах безопасности, рекомендованных органами здравоохранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в тестовом режиме количество авто в этой категории ограничено.
Цена на такое авто не будет отличаться от базового тарифа. Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать "isolated" среди категорий в приложении.
Экономическая правда
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