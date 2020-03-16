Декілька авіакомпаній помилково скасували рейси в Україну за добу до заборони

Декілька європейських авіакомпаній вже у неділю скасували рейси до українських аеропортів, переплутавши дату початку заборони на здійснення регулярних пасажирських рейсів.

Про це стало відомо "Європейській правді"

Так, авіакомпанії Lufthansa та Austrian airlines (обидві управляються групою Lufthansa) вже у неділю скасували частину своїх рейсів до Києва та повідомили пасажирів про скасування усіх рейсів у понеділок.

Так, у неділю до Києва не вилетіли два рейси з Франкфурта LH 1492 та LH 1494. Їхній виліт був скасований в останній момент, пасажири (в тому числі чимало транзитних пасажирів) не були попереджені про скасування. У Відні так само несподівано був скасований рейс до Києва OS 667, що мав прибути до Києва за чверть після опівночі.

Через це в обох аеропортах "застрягло" чимало українських громадян, що намагаються повернутися до батьківщини до 17 березня, коли регулярне сполучення буде припинене.

Також статус "скасованих" мають всі рейси групи Lufthansa на понеділок – три з Франкфурта, 2 з Мюнхена, 2 з Відня.

За даними МЗС, причиною скасування стала помилка авіакомпанії, яка вирішила, що заборона на польоти починається на добу раніше.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомила генеральний консул України у Франкфурті Алла Польова, співробітники якої намагалися владнати з перевізником ситуацію, що склалася. "Як з’ясувалося, Lufthansa скасувала сьогоднішній рейс і всі наступні через, начебто, наявну в авіакомпанії інформацію про закриття Україною авіасполучення з іншими країнами у неділю о 22:00", - розповіла дипломатка, зазначивши, що перевізник так і не надав пояснень, звідки у нього з’явилася хибна інформація про термін заборони.

Наразі вирішується питання про те, щоби пасажири змогли вилетіти у понеділок, дипломати планують переговори з головним офісом авіакомпанії у Кельні.

Тим часом, пасажири повідомляють про скасування принаймні частини рейсів WizzAir до українських міст – пасажирам вже надійшла інформація про це.

Як відомо, опівночі 17 березня, у рамках обмежень для боротьби з коронавірусом, Україна припинить приймати усі регулярні авіаційні, залізничні та автобусні рейси з-за кордону. Про рішення українського уряду – у статті 15 речей, які потрібно знати про закритий кордон України.

Як повідомлялося, в Європі залишається лише одна країна без хворих на коронавірус.

Європейська правда