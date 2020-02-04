Конкуренція-2019: в яких професіях панує кадровий голод

Серед найбільш конкурентних сфер у 2019 році - топ-менеджмент та сфера початку кар'єри, серед найменш конкуретних - "інсталяція та сервіс".

Про це свідчать результати дослідження, яке провели експерти hh.ua | grc.

Зазначається, що протягом 2019 року конкуренція на ринку праці перебувала на позначці 6-8 резюме на 1 вакансію.

"Традиційно кількість претендентів на одну пропозицію про роботу збільшувалась в останні місяці року (8 резюме на одну вакансію), коли компанії менш активно відкривали вакансії. Та й ті робили це зазвичай лише для того, щоб замінити працівників, які звільнились", - йдеться у повідомленні.

Перелік найбільш конкурентних сфер очолив топ-менеджмент: якщо у 2018 році на одну відповідну вакансію припадало 21 резюме, то у 2019 році цей показник зріс до 31. У пікові періоди (листопад і грудень) - сягав 44.

На другому місці - сфера початку кар’єри.

Також до п'ятірки висококонкурентних сфер 2019 року увійшли такі сфери, як "Домашній персонал", "Видобуток сировини" та "Мистецтво, ЗМІ".

Найменше претендентів на 1 вакансію було у сфері "Інсталяція та сервіс".

"Роботодавці, які протягом 2019 року шукали, наприклад, сервісних інженерів, інсталяторів і налагоджувальників обладнання, менеджерів із сервісу, могли стикнутись з тим, що на одну таку вакансію припадало 1 резюме", - йдеться у дослідженні.

Майже два резюме на одну вакансію було у таких сферах, як "Консалтинг" та "Страхування", що вдвічі більше, ніж у 2018 році.

Економічна правда