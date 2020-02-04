Конкуренция-2019: в каких профессиях царит кадровый голод
Среди наиболее конкурентных сфер в 2019 году - топ-менеджмент и сфера начала карьеры, среди наименее конкуретных - "инсталляция и сервис".
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного эксперты hh.ua | grc.
Отмечается, что в течение 2019 года конкуренция на рынке труда пребывала на отметке 6-8 резюме на 1 вакансию.
"Традиционно количество претендентов на одно предложение о работе увеличивалось в последние месяцы года (8 резюме на одну вакансию), когда компании менее активно открывали вакансии. Да и те делали это обычно лишь для того, чтобы заменить работников, которые уволились", - говорится в сообщении.
Перечень наиболее конкурентных сфер возглавил топ-менеджмент: если в 2018 году на одну подходящую вакансию приходилось 21 резюме, то в 2019 году этот показатель вырос до 31. В пиковые периоды (ноябрь и декабрь) - достигал 44.
На втором месте - сфера начала карьеры.
Также в пятерку высококонкурентных сфер 2019 года вошли такие сферы, как "Домашний персонал", "Добыча сырья" и "Искусство, СМИ".
Меньше всего претендентов на 1 вакансию было в сфере "Инсталляция и сервис".
"Работодатели, которые в течение 2019 искали, например, сервисных инженеров, инсталляторов и наладчиков оборудования, менеджеров по сервису, могли столкнуться с тем, что на одну такую вакансию приходилось 1 резюме", - говорится в исследовании.
Почти два резюме на одну вакансию было в таких сферах, как "Консалтинг" и "Страхование", что вдвое больше, чем в 2018 году.
Экономическая правда
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