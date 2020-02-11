Кількість авіаперевезень за січень збільшилась майже на 7%
У січні 2020-го року Украерорух забезпечив 21 503 рейси, що на 6,8 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року.
Про це повідомляє прес-служба підприємства.
Загалом кількість транзитних польотів збільшилась на 14,3 %, міжнародних – на 2,8 %, внутрішніх – на 1,5 %.
За словами керівника Украероруху Андрія Ярмака, кількість польотів у повітряному просторі України збільшується, що є позитивною тенденцією розвитку ринку.
Загалом українські авіакомпанії виконали 6 579 рейсів, іноземні – 14 924 рейси. Показник іноземних авіакомпаній має позитивну динаміку порівняно з аналогічним періодом минулого року – більше на 13%, а вітчизняні авіакомпанії виконали на 5 % менше рейсів, ніж у січні 2019 року.
Наразі за обсягами повітряного руху Україна не досягла рівня 2013 року, найуспішнішого за всю історію існування Украероруху – тоді загальна кількість польотів над Україною за рік становила 534 581. Зараз цей показник на 36,6 % нижчий.
Нагадуємо:
Кількість авіарейсів в повітряному просторі України за 2019 рік підвищилась на 12%.
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