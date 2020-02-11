Количество авиаперевозок за январь увеличилась почти на 7%

В январе 2020-го года Украэрорух обеспечил 21503 рейс, что на 6,8% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В целом количество транзитных полетов увеличилось на 14,3%, международных - на 2,8%, внутренних - на 1,5%.

По словам руководителя Украэроруха Андрея Ярмака, количество полетов в воздушном пространстве Украины увеличивается, что является положительной тенденцией развития рынка.

В целом украинские авиакомпании выполнили 6579 рейс, иностранные - 14924 рейса. Показатель иностранных авиакомпаний имеет положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - больше на 13%, а отечественные авиакомпании выполнили на 5% меньше рейсов, чем в январе 2019 года.

Сейчас по объемам воздушного движения Украина не достигла уровня 2013 года, самого успешного за всю историю существования Украэроруха - тогда общее количество полетов над Украиной за год составляло 534 581. Сейчас этот показатель на 36,6% ниже.

Напоминаем:

Количество авиарейсов в воздушном пространстве Украины за 2019-й год повысилось на 12%.