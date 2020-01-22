Ще одна компанія покинула проєкт по створенню криптовалюти Libra

Британська телеком-компанія Vodafone стала восьмою компанією, яка вийшла з проєкту Facebook зі створення криптовалюти Libra.

Про це повідомляє CoinDesk.

Vodafone та Асоціація, яка працює над створенням Libra, підтвердили, що компанія вже не входить до складу Асоціації

"Vodafone планує витратити кошти, що призначалися для розвитку Libra, на розвиток власної системи електронних платежів M-Pesa. Наразі система працює тільки в шести африканських країнах і Vodafone планує вивести свій проєкт на інші ринки", - йдеться у повідомленні.

Vodafone приєднується до PayPal, Mastercard, Visa, Mercado Pago, eBay, Stripe і Booking Holdings, які раніше також вийшли з проєкту.

Платіжні компанії, ймовірно, покинули проєкт через занепокоєння з приводу посиленого контролю у сфері регуляторної діяльності, про яке погрожували кілька американських сенаторів.

"Ми з самого початку говорили, що мета Vodafone - внести реальний внесок у розширення фінансової доступності", - зазначив представник Vodafone.

Нагадаємо:

У грудні 2019 року міністри фінансів Євросоюзу не підтримали використання на території ЄС криптовалют типу stablecoin, прив'язаних до реального активу - під заборону потрапила криптовалюта Libra від компанії Facebook.

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Економічна правда