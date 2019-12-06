ЄС заборонив обіг криптовалюти Libra Цукерберга

Міністри фінансів Євросоюзу не підтримали використання на території ЄС криптовалют типу stablecoin, прив'язаних до реального активу - під заборону потрапила криптовалюта Libra від компанії Facebook.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що запуск Libra планувався у 2020 році, але тепер опинився під загрозою зриву.

Міністри фінансів ЄС побоюються ризиків, які можуть виникнути після запуску нового платіжного засобу, та пропонують ввести спеціальні знаки для регулювання обігу криптоваплюти на території ЄС.

Комісія ЄС уже працює над новим регламентом з регулювання криптоактивів. Крім цього, у Брюсселі почали розробку власної цифрової валюти, яка має стати законною альтернативою криптовалютам, створеним приватними компаніями. Її планують використовувати у випадку, якщо звичайні розрахунки у Європі стануть занадто дорогими.

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Економічна правда