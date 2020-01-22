Еще одна компания покинула проект по созданию криптовалюты Libra

Британская телеком-компания Vodafone стала восьмой компанией, которая вышла из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra.

Об этом сообщает CoinDesk.

Vodafone и Ассоциация, которая работает над созданием Libra, подтвердили, что компания уже не входит в состав Ассоциации.

"Vodafone планирует потратить средства, предназначавшиеся для развития Libra, на развитие собственной системы электронных платежей M-Pesa. Сейчас система работает только в шести африканских странах и Vodafone планирует вывести свой проект на другие рынки", - говорится в сообщении.

Vodafone присоединяется к PayPal, Mastercard, Visa, Mercado Pago, eBay, Stripe и Booking Holdings, которые ранее также вышли из проекта.

Платежные компании, вероятно, покинули проект из-за беспокойства по поводу усиленного контроля в сфере регуляторной деятельности, о котором угрожали несколько американских сенаторов.

"Мы с самого начала говорили, что цель Vodafone - внести реальный вклад в расширение финансовой доступности", - отметил представитель Vodafone.

Напомним:

В декабре 2019 года министры финансов Евросоюза не поддержали использование на территории ЕС криптовалют типа stablecoin, привязанных к реальному активу - под запрет попала криптовалюта Libra от компании Facebook.

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Экономическая правда