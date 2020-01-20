Netflix витратить на контент у 2020 році 17 мільярдів доларів

Стрімінговий сервіс Netflix планує у 2020 році витратити 17,3 мільярда доларів на виробництво контенту.

Про це повідомляє Variety, передає НВ.Бізнес.

У минулому році на ці ж цілі компанія витратила 15,3 млрд дол. За прогнозами компанії BMO Capital Markets, до 2028 року витрати Netflix на контент можуть вирости до 26 млрд дол.

За прогнозом аналітиків, більша частина бюджету Netflix в наступні роки буде спрямована на виробництво оригінального контенту. Зокрема, мова йде про угоду з Nickelodeon на виробництво оригінальних мультфільмів та контракт зі сценаристами Гри Престолів.

Конкуренти Netflix планують витратити на виробництво оригінального контенту набагато менші суми. У 2020 році Disney планує виділити на ці цілі 1 млрд дол, а WarnerMedia збирається інвестувати в HBO Max до 2 млрд дол.

У BMO Capital Markets зазначили, що станом на кінець вересня 2019 року у стрімінгового сервісу були боргові зобов’язання перед постачальниками контенту на суму 19,1 млрд дол, зокрема 10,8 млрд дол, які не знайшли відображення в балансах.

Конкуренти Netflix Disney планує виділити на ці цілі 1 млрд дол, а WarnerMedia збирається інвестувати в HBO Max до 2 млрд дол.

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