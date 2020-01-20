Netflix потратит на контент в 2020 году 17 миллиардов долларов

Стриминговий сервис Netflix планирует в 2020 году потратить 17,3 миллиарда долларов на производство контента.

Об этом сообщает Variety, передает НВ.Бизнес.

В прошлом году на эти же цели компания потратила 15,3 млрд дол. По прогнозам компании BMO Capital Markets, до 2028 года расходы Netflix на контент могут вырасти до 26 млрд дол.

По прогнозу аналитиков, большая часть бюджета Netflix в последующие годы будет направлена на производство оригинального контента.

В частности, речь идет о соглашении с Nickelodeon на производство оригинальных мультфильмов и контракт со сценаристами Игры Престолов.

Конкуренты Netflix планируют потратить на производство оригинального контента гораздо меньшие суммы.

В 2020 году Disney планирует выделить на эти цели 1 млрд дол, а WarnerMedia собирается инвестировать в HBO Max до 2 млрд дол.

В BMO Capital Markets отметили, что по состоянию на конец сентября 2019 в стримингового сервиса были долговые обязательства перед поставщиками контента на сумму $ 19,1 млрд дол, в том числе 10,8 млрд, которые не нашли отражения в балансах.

Конкуренты Netflix Disney планирует выделить на эти цели 1 млрд дол, а WarnerMedia собирается инвестировать в HBO Max до 2 млрд дол.

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