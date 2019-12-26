Штучний інтелект, доповнена реальність чи голосове управління — як зміниться телебачення у найближчі 10 років

Більше того, ми добровільно даємо свої дані, бо отримуємо пряму вигоду — сервіси підлаштовуються під наші потреби. Уявіть, що ви вмикаєте телевізор, а він пропонує вам кіно під настрій, або чергову серію улюбленого серіалу. Ми спробували заглянути на 5-10 років наперед та спрогнозувати, як може змінитися телебачення за цей час.

Битва телебачення і стрімінгових сервісів

Стрімінгові сервіси уже сьогодні змінили підхід до перегляду телевізора, привчивши користувачів отримувати те, що вони хочуть тут і зараз за помірно невелику плату. Наприклад Netflix називає своїм найбільшим конкурентом не традиційне телебачення, а сон. Компанія не лише самостійно знімає фільми і серіали, а, на відміну від телебачення, дозволяє передивитися їх відразу після завантаження, а не чекати, коли вийде нова серія. Аудиторія платформи — понад 139 мільйонів підписників і постійно збільшується.

Суттєва перевага стрімінгових сервісів — алгоритми за допомогою штучного інтелекту визначають, що люди насправді хочуть дивитися. Наприклад 80% того, що обирають користувачі на Netflix — їх персоналізовані рекомендації. Більша частина того, що люди дивляться на YouTube — також робота алгоритмів.

Компанія Deloitte Germany цього року провела дослідження щодо розвитку телевізійної та відеоіндустрії до 2030 року та визначила чотири майбутніх сценарії. Усі вони зводяться до конкуренції між діджитал-платформами (YouTube Premium, Netflix, Apple TV, Amazon Prime тощо) та традиційними телекомпаніями.

Найцікавіший із сценаріїв — телебачення стане "універсальним супермаркетом", де люди зможуть обрати телепередачі, фільми та інший відеоконтент і придбати його на зручній діджитал-платформі так само, як продукти в супермаркеті. Традиційні телекомпанії із ретрансляторів перетворяться у виробників контенту.

"Ми вибрали найкраще саме для вас!"

Майбутнє телебачення пропонуватиме вигідну угоду користувачам — в обмін на їхні дані підбирати персоналізований контент, як це сьогодні роблять соцмережі.

Дані користувачів — найцінніший ресурс. За прогнозами американського діджитал агентства — Razorfish телебачення в наступному десятилітті максимально підлаштовуватиметься під потреби конкретної людини.

"Ваш телевізор матиме профіль, який пропонуватиме до перегляду відео, які, на його думку, відповідають вашим інтересам", — зазначають автори дослідження.

Американська футуристка Блейк Морган у статті для Forbes, де спробувала спрогнозувати, як зміниться телебачення в найближчі 10 років, також погоджується з цією думкою. На її думку, велику перевагу перед традиційним телебаченням тут мають стрімінгові сервіси, як от Netflix, YouTube, Apple TV та інші.

"У наступні п’ять-десять років ще більше вмісту буде створено, на основі аналізу даних. Високоперсоналізований контент будуть пропонувати людям, які дійсно хочуть його переглядати. Netflix вже експериментує з інтерактивним контентом, який дозволяє глядачам вибирати власні пригоди. Основа сьогоднішніх потокових служб — оригінальний контент, персоналізовані рекомендації та керовані даними алгоритми — будуть розвиватися в найближчі роки", — вважає Блейк Морган.

Як закінчиться серіал — вирішуєте ви

Ми звикли до лінійного телебачення, коли все відбувається за певним сценарієм і нічого змінити не можна. Однак в майбутньому в користувачів з’явиться більше можливостей взаємодіяти з контентом і навіть впливати на розвиток подій у фільмі.

Netflix уже застосовує подібні технології на практиці. Наприклад, в останньому сезоні серіалу "Чорне дзеркало" глядач може самостійно вибрати, як завершиться серія.

Угорський стартап Оnloops розроблив сервіс, який дозволяє через мобільний додаток реагувати на те, що відбувається на екрані. Наприклад, ставити лайки або дизлайки, у політичному шоу і вони одразу ж з'являться на екрані.

"Вашу маму і там і тут показують"

Традиційні екрани в найближчі десять років, скоріш за все, нікуди не зникнуть. Їх розміри постійно збільшуються, а дисплей тоншає. Цей процес чимось нагадує еволюцію мобільних телефонів — коли було досягнуто оптимальне співвідношення екрану, виробники телефонів почали змагатися у функціональності та потужності.

Сучасні телевізори уже мають доступ до інтернету та можуть синхронізуватися з різноманітними пристроями. В майбутньому вони стануть більш Smart — будуть доповнені технологією штучного інтелекту, зможуть збирати і аналізувати інформацію про смаки, уподобання та звички своїх власників. Цілком ймовірно, що телевізори зможуть самостійно формувати перелік контенту та пропонувати його користувачам.

Можливо, телевізори будуть мати датчики, які зчитуватимуть навіть емоції, щоб робити це ще більш точно. Наприклад, коли у вас поганий настрій, наприклад, через проблеми на роботі, підібрати фільм, що не лише розвеселить, а й додасть мотивації. Питання лише у тому, наскільки ми буде мо готові довіряти техніці свої дані.

Більш широко буде застосовуватися технологія голосового управління. В майбутньому голосові помічники, такі як Siri, Alexa чи Google Assistant, можуть замінити не лише пульт, а й навіть співрозмовника під час перегляду серіалу.

Телевізор може також використовуватися для спілкування у форматі відеозв’язку, перегляду інформації в інтернеті через голосові команди та для низки інших функцій. По суті, він стане комп’ютером з великим екраном.

Протягом наступних десяти років традиційні телевізійні екрани, ймовірно, будуть доповнені девайсами, які дозволять переглядати контент у 3D та з використанням технології доповненої реальності.

Власне, розвиток 3D-телебачення пророкували ще до 2020 року. І всі технології для цього вже є. Однак фактори, що стримують масове поширення — недостатньо персоналізований контент та його недоступність для більш широкої аудиторії.

З подальшим розвитком швидкісного інтернету 5G телебачення буде доступним у будь-якій точці та на великій кількості пристроїв. Користувач може почати дивитися улюблений серіал спочатку на домашньому екрані, а продовжити з того ж місця — на будь-якому іншому девайсі — від смартфону до окулярів чи власного кінотеатру в автомобілі. Телевізор зможе подорожувати з вами завдяки технології хмарних сервісів. Куди б ви не поїхали — ваш персональний канал поїде з вами.

До слова, американський інноватор та засновник Tesla Ілон Маск анонсував, що у електромобілях компанії можна буде переглядати контент із Netflix та YouTube. Зважаючи на великий екран, комфортні сидіння та акустичну систему автомобіль може перетворитися на кінотеатр. Єдиний недолік — поки повноцінна система автопілоту тестується, тож переглядати фільми можна лише під час зупинки. Але ця проблема в найближчі десять років, скоріш за все, вирішиться.

Майбутнє ближче, ніж нам здається

Сучасні телевізори від LG уже зараз готові приєднатися до "розумного будинку". Через телевізор можна об'єднати безліч "розумних" пристроїв у єдину мережу.

Наприклад, використовуючи телевізійний пульт Magic Remote як мікрофон, можна голосом вмикати прилади по всьому будинку, а через інтерфейс Home Dashboard на телевізорі — довідатися про його стан або налаштування.

Якщо хочеться спокійно подивитися кіно ввечері, досить сказати, наприклад, "Вечірнє кіно" — і розумна система приглушить світло, підбере комфортну температуру, виведе список фільмів і автоматично підлаштує якість звуку та зображення.

LG також додала підтримку HomeKit — функцію від Apple, яка дозволяє користувачам керувати "розумним будинком" через додаток Home або Siri. З телефону можна буде вимкнути телевізор, підлаштувати гучність або вибрати джерело медіа, а також підключати телевізори до автоматичних програм разом з іншими периферійними пристроями HomeKit.

Інтелектуальне зображення та звук

У 2019 компанія LG почала оснащувати флагманські телевізори процесорами з елементами штучного інтелекту. Алгоритми поліпшують зображення залежно від типу контенту (новини, фільм, музика). Наприклад, підвищують чіткість динамічних сцен бойовиків або передають більш насичені відтінки у передачах про природу.

Крім того, телевізор автоматично налаштовує яскравість у потрібних місцях, в залежності від освітлення в кімнаті. "Розумний" телевізор оснащений системою об'ємного звуку 360º — Dolby Atmos, який автоматично підлаштовується під розміри кімнати, створюючи враження ніби під час перебування в кінотеатрі. Для цього використовуються мікрофони, встановлені в пульті дистанційного керування Magic Remote. Телевізор визначає місце розташування пульта в просторі та перерозподіляє звуковий потік для створення 360-градусного ефекту занурення.

Алгоритми штучного інтелекту аналізують звук, оптимізуючи його залежно від контенту.