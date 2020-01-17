Суд зобов'язав банк Порошенка перевести 247 мільйонів "сім'ї" Януковича на рахунки АРМА

Суд наклав арешт на 247 млн грн на рахунках Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), які належали Всеукраїнському банку розвитку "сім'ї" Януковича, та зобов'язав МІБ перерахувати ці кошти на рахунки АРМА.

Про це повідомляє прес-служба Офіс президента.

Зазначається, що 17 січня Офіс генпрокурора звернувся до АРМА з клопотанням про виконання рішення суду.

У прокуратурі заявляють, що ці кошти були заарештовані у кримінальному провадженні щодо легалізації незаконних доходів по фінансових операціях оточення екс-президента Вікторя Януковича.

"Також вивчається питання законності знаходження коштів ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" на рахунках ПАТ "Міжнародний Інвестиційний Банк" та встановлюються причетні до цього рішення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У листопаді 2018 року програма Радіо Свобода "Схеми" оприлюднила розслідування, згідно з яким майже 2 мільярди гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента Олександра Януковича, були виведені через банк п'ятого президента Петра Порошенка.

"Якщо врахувати, що комісія за видачу готівки складає один відсоток, то тільки на комісії "МІБ" міг заробити до 20 мільйонів гривень", –​ йдеться в розслідуванні.

Раніше УП повідомляла про скасування арештів рахунків у банку Олександра Януковича. Кошти пізніше арештовували у банку Порошенка.

У лютому 2018 року суд зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента: на них зберігались майже 550 мільйонів гривень та понад 27 мільйонів доларів США.

Ці кошти були арештовані у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".

Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" "Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди"

"Подарунок" для президента: як гроші Януковича перетекли в банк Порошенка".

Економічна правда