Суд обязал банк Порошенко перевести 247 миллионов "семьи" Януковича на счета АРМА

Суд наложил арест на 247 млн ​​грн на счетах Международного инвестиционного банка (МИБ), которые принадлежали Всеукраинскому банку развития "семьи" Януковича, и обязал МИБ перечислить эти средства на счета АРМА.

Об этом сообщает пресс-служба Офис президента.

Отмечается, что 17 января Офис генпрокурора обратился к Агентству по управлению арестованными активами (АРМА) с ходатайством об исполнении решения суда.

В прокуратуре заявляют, что эти средства были арестованы в уголовном производстве по легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружения экс-президента Виктора Януковича.

"Также изучается вопрос законности нахождения средств "Всеукраинского Банка Развития на счетах "Международного Инвестиционного Банка" и устанавливаются причастные к этому решению", - говорится в сообщении.

Напомним:

В ноябре 2018 года программа Радио Свобода "Схемы" обнародовала расследование, согласно которому почти 2 миллиарда гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента Александра Януковича, были выведены через банк пятого президента Петра Порошенко.

"Если учесть, что комиссия за выдачу наличных составляет один процент, то только на комиссии "МИБ" мог заработать до 20 миллионов гривен", – говорится в расследовании.

Ранее УП сообщала об отмене арестов счетов в банке Александра Януковича. Деньги позже арестовывали в банке Порошенко.

В феврале 2018 года суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента: на них хранились почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США.

Эти деньги были арестованы по делу о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".

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Экономическая правда