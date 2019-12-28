Пристайко попередив Німеччину і Францію про залежність від РФ через Nord stream-2

Глава МЗС України Вадим Пристайко звернувся із попередженням до Німеччини та Франції щодо залежності від Росії через будівництво газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі.

Джерело: інтерв'ю Пристайка виданням редакційної групи RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), яке оприлюднено 28 грудня, повідомляє DW

Дослівно: "Ви, німці, зараз будуєте газопровід "Північний потік-2" у Балтійському морі, щоб зробити себе ще більш незалежним від постачання газу через Україну. Однак пам'ятайте: джерелом газу залишається Росія", - заявив глава МЗС.

"Якщо росіяни не захочуть більше постачати газ, трубопроводи Балтійського моря відразу спорожніють (...) У нас в Україні заповнені сховища газу. І ми гарантуємо доставку газу через наші трубопроводи", - підкреслив Пристайко.

Раніше глава Міненергетики РФ Олександр Новак заявив, що російський уряд розраховує ввести в експлуатацію "Північний потік-2" до кінця 2020 року.

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Що передувало:

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Усі компанії, причетні до будівництва Nord Stream 2, мають протягом 30 днів припинити роботи, інакше США застосують проти них нові санкції, передбачені в законі про оборонний бюджет Штатів.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров пообіцяв, що Росія дасть відповідь Сполученим Штатам на санкції у зв’язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

В РФ заявили, що Росія збирається завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на загрозу американських санкцій.

Швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

Станом на 23 грудня будівництво газопроводу "Північний потік-2" було завершено на 93,5%.