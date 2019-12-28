Пристайко предупредил Германию и Францию о зависимости от РФ из-за Nord stream-2

Глава МИД Украины Вадим Пристайко обратился с предупреждением к Германии и Франции о зависимости от России из-за строительства газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

Источник: интервью Пристайко изданием редакционной группы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), которое обнародовано 28 декабря, сообщает DW

Дословно: "Вы, немцы, сейчас строите газопровод "Северный поток-2" в Балтийском море, чтобы сделать себя еще более независимым от поставок газа через Украину. Однако помните: источником газа остается Россия", - заявил глава МИД.

"Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют (...) У нас в Украине заполнены хранилища газа. И мы гарантируем доставку газа через наши трубопроводы", - подчеркнул Пристайко.

Ранее глава Минэнергетики РФ Александр Новак заявил, что российское правительство рассчитывает ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" до конца 2020 года.

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Предыстория:

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

Все компании, причастные к строительству Nord Stream 2, должны в течение 30 дней прекратить работы, иначе США применят против них новые санкции, предусмотренные в законе об оборонном бюджете США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия даст ответ Соединенным Штатам на санкции в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".

В РФ заявили, что Россия собирается завершить строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на угрозу американских санкций.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.



По состоянию на 23 декабря строительство газопровода "Северный поток-2" было завершено на 93,5%.