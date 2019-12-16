Харків стане першим "містом у смартфоні"
Харків став пілотним регіоном діджиталізації і отримав першого в Україні Chief Digital Transformation Officer, першим проєктом який протестують у місті стане є-Малятко
Про це повідомляє інстаграм-акаунт проекту Дія.
Повноцінна digital-структура трансформує місто у співпраці з Міністерством цифрової трансформації.
Перші проєкти:
- цифрова освіта
- є-Малятко
- переведення регіональних послуг в онлайн
- е-Health
- Dashboard
Харків першим протестує #єМалятко, покликаний заощадити час батьків під час реєстрації дитини.
Також наголошується, що буде впроваджений "Cashless", тобто безконтактна оплата: від проїзду в транспорті до адміністративних і комунальних послуг.
Економічна правда
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