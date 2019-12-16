Харків стане першим "містом у смартфоні"

Харків став пілотним регіоном діджиталізації і отримав першого в Україні Chief Digital Transformation Officer, першим проєктом який протестують у місті стане є-Малятко

Про це повідомляє інстаграм-акаунт проекту Дія.

Повноцінна digital-структура трансформує місто у співпраці з Міністерством цифрової трансформації.

Перші проєкти:

- цифрова освіта

- є-Малятко

- переведення регіональних послуг в онлайн

- е-Health

- Dashboard

Харків першим протестує #єМалятко, покликаний заощадити час батьків під час реєстрації дитини.

Також наголошується, що буде впроваджений "Cashless", тобто безконтактна оплата: від проїзду в транспорті до адміністративних і комунальних послуг.

Економічна правда