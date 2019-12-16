Харьков станет первым "городом в смартфоне"

Харьков стал пилотным регионом диджитализации и получил первого в Украине Chief Digital Transformation Officer, первым проектом который протестуируют в городе станет е-Малятко.

Об этом сообщает инстаграм-аккаунт проекта Дія.

Полноценная digital-структура трансформирует город в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации.

Первые проекты:

- цифровое образование

- е-Малятко

- переведення региональных услуг в онлайн

- е-Health

- Dashboard⠀

Харьков первым протестует # еМалятко, который призван сэкономить время родителей при регистрации ребенка.⠀

Также отмечается, что будет внедрен "Cashless", то есть бесконтактная оплата от проезда в транспорте до административных и коммунальных услуг.

Экономическая правда