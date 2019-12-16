Харьков станет первым "городом в смартфоне"
Харьков стал пилотным регионом диджитализации и получил первого в Украине Chief Digital Transformation Officer, первым проектом который протестуируют в городе станет е-Малятко.
Об этом сообщает инстаграм-аккаунт проекта Дія.
Полноценная digital-структура трансформирует город в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации.
Первые проекты:
- цифровое образование
- е-Малятко
- переведення региональных услуг в онлайн
- е-Health
- Dashboard⠀
Харьков первым протестует # еМалятко, который призван сэкономить время родителей при регистрации ребенка.⠀
Также отмечается, что будет внедрен "Cashless", то есть бесконтактная оплата от проезда в транспорте до административных и коммунальных услуг.
Экономическая правда
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