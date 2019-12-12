Картопля за 2019 рік подорожчала вдвічі

З листопада 2018 року по листопад 2019 року картопля в середньому по Україні подорожчала на 109,2% — до 14,14 гривень за кілограм.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Інші овочі за вказаний період подешевшали: ріпчаста цибуля — на 30,3% (до 8,97 грн за кг); буряк — на 16,0% (до 6,78 грн за кг), морква — на 41,6% (до 6,98 грн за кг), капуста — на 9,2% (до 6,55 грн за кг).

Яблука з листопада 2018 року подорожчали на 72,4% і у листопаді 2019 року коштували 16,26 грн за кг.

Цукор за вказаний період подорожчав на 1,8% (до 14,49 грн за кг), тоді як соняшникова олія подешевшала на 0,7% (до 34,72 грн за 1 л).



З продуктів тваринного походження подешевшали лише яйця та сало.

У листопаді 2019 року десяток яєць в середньому по Україні коштував 20,93 грн, на 15,6% менше, ніж у листопаді 2018 року. Сало у листопаді 2019 року продавалося по 74,78 грн за кг, на 1,2% дешевше, ніж роком раніше.

Нагадуємо:



Протягом липня-листопад 2019 імпорт картоплі в Україні досяг 188,4 тис. тонн, що в 700 разів більше, ніж за той же період попереднього сезону, найчастіше картоплю завозять з РФ та Білорусі.