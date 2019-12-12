Картофель за 2019 год подорожал вдвое

С ноября 2018 года по ноябрь 2019 картофель в среднем по Украине подорожала на 109,2% - до 14,14 гривень за килограмм.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Овощи за указанный период подешевели: репчатый лук - на 30,3% (до 8,97 грн за кг) свекла - на 16,0% (до 6,78 грн за кг), морковь - на 41,6% (до 6,98 грн за кг), капуста - на 9,2% (до 6,55 грн за кг) .

Яблоки с ноября 2018 подорожали на 72,4% и в ноябре 2019 стоили 16,26 грн за кг.

Сахар за указанный период подорожал на 1,8% (до 14,49 грн за кг), тогда как подсолнечное масло подешевело на 0,7% (до 34,72 грн за 1 л).

Из продуктов животного происхождения подешевели только яйца и сало.

В ноябре 2019 десяток яиц в среднем по Украине стоил 20,93 грн, на 15,6% меньше, чем в ноябре 2018 года. Сало в ноябре 2019 продавалось по 74,78 грн за кг, на 1,2% дешевле, чем годом ранее.



Напомним:

В течение июля-ноябрь 2019 импорт картофеля в Украину достиг 188,4 тыс. тонн, что в 700 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона, в основном картофель завозят из РФ и Беларуси.