Кабмін звільнив заступницю Криклія, яка нібито зазіхала на його крісло

Кабінет міністрів звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Олександру Клітіну.

Джерело: пресслужба КМУ в коментарі "Українській правді", Facebook-сторінка нардепа Олексія Гончаренка

Деталі: Інформацію про звільнення "Українській правді" підтвердили у Кабміні.

Нардеп "Європейської солідарності" Гончаренко зазначив, що чиновницю звільнили за поданням міністра Владислава Криклія.

За словами Гончаренка, на його запитання про причини звільнення Клітіної, прем'єр Олексій Гончарук відповідати не захотів, проте нібито сказав: "щоб не робити хайп".

Сам міністр інфраструктури Криклій на засіданні був відсутній, адже наразі знаходиться разом із президентом у Литві в рамках офіційного візиту.

Що було раніше: Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що на наступному засіданні Кабінету міністрів проситиме про звільнення заступниці з питань європейської інтеграції Олександри Клітіної.

Сама Клітіна заявила, що з посади йти не збирається. Вона вважає, що у скандалу з нібито її потраплянням на посаду через ліжко є замовники і що вона подаватиме до суду.

Передісторія:

19 листопада у мережу злили запис розмови депутатів від "Слуги народу" у Кривому Розі, де вони обговорюють заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія Клітіну, яка нібито потрапила на посаду "через ліжко".

Крім того, начебто Клітіна переписувалась з пранкером Джокером, де писала про корупцію у транспортній галузі і про те, що атаку на неї пов’язує з нардепом минулого скликання від БПП Андрієм Вадатурським та головою "Укрзалізниці" Євгенієм Кравцовим.

Клітіна після поради Джокера написала пост у Facebook про те, як любить свою родину і виклала фото чоловіка з сином.

Також у переписці Клітіна розповідала, що їй важко працювати з Криклієм, що він її "посунув", щоб вона не займалась "Укрзалізницею", де "вони щось мутять з тендерами на локомотиви", що Криклій "агресивно реагує", коли вона на щось звертає його увагу і пропонує змінювати людей.

Також Клітіна писала, що вона зможе "потягнути міністерство", готова про це говорити з президентом Володимиром Зеленським, але на пропозицію підготувати матеріали на Криклія, яким, за словами Джокера, "незадоволений перший", відповідала "Ну, я не знаю, якось не гарно буде зливати свого шефа".